Il caso Sollicciano Non tutti i giudici sono uguali | | Carcere invivibile

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La magistratura di sorveglianza non è tutta uguale. Il che è un bene, ma significa anche che un detenuto può essere fortunato o sfortunato. Dopo molte cattive notizie sul fronte del, oggi QN ve ne può dare una positiva. Susanna Raimondo, magistrata del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ha appena accolto il reclamo di un detenuto deldi, presentato lo scorso 7 marzo grazie alla collaborazione de L’Altro Diritto, ordinando all’amministrazione penitenziaria e alla direzione dell’istituto di provvedere all’immediata ripresa di una serie di interventi già programmati, da terminare entro 60 giorni. Indi inerzia dell’amministrazione, una volta passati i 60 giorni, il detenuto dovrà essere trasferito non in un’altra cella o in un’altra sezione, ma "in un diverso istituto ove siano garantite le minime condizioni di vivibilità".