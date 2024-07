I fratelli Duffer realizzeranno una nuova serie horror dopo Stranger Things

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 17 luglio 2024)sta per giungere alla sua epica conclusione. I, i creatori della, però, sono già al lavoro su quella che sarà la loro prossima grande, sempre su Netflix. Intitolata Something Very Bad Is Going to Happen, Matt e Rosssvilupperanno lainsieme alla sceneggiatrice Haley Z. Boston (Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities). Proprio pochi giorni fa, Netflix ci ha rivelato che la quinta stagione diè arrivata circa a metà della produzione, mostrandoci i nuovi membri del cast. Se da una parte molti sono contenti che lastia finalmente concludendo, compresi Millie Bobby Brown e David Harbour, dall’altra molti si sono chiesti quale sarà il futuro di Matt e Ross, i creatori di