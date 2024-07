Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024)live dellatraoggi, mercoledì 17 luglio Continuano i raid aerei disulla Striscia di Gaza malgrado oltre nove mesi dicontro, che ieri ha lanciato altri tre razzi contro la città di Sderot. Dopo il massacro di almeno 90 civili del 13 luglio, altri due attacchi aerei condotti ieri dall’Idf a Khan Younis e in una scuola gestita dall’Onu nel campo profughi di Nuseirat hanno provocato un’altra quarantina di morti. “Abbiamo colpito dei miliziani die della Jihad Islamica”, si sono giustificati i militari dello Stato ebraico, che hanno comunque promesso un’indagine interna sulle vittime civili collaterali. Intanto i colloqui per una tregua e per la liberazione degli ostaggi restano in stallo.