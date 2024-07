Estorsione e minacce | sette anni alla stalker

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Prato, 17 luglio 2024 – Lo stalking al contrario. E le parti invertite: non lui contro di lei, ma lei contro di lui come Glenn Close e Michael Douglas nel famoso film "Attrazione fatale". Potrebbe riassumersi così la storia fra un noto avvocato pratese di circa 60e la sua ex amante di 40che ieri è stata condannata dal collegio dei giudici di Prato adi reclusione per stalking ed, oltre al pagamento di una provvisionale di 10.000 euro in favore del professionista che si è costituito parte civile nel processo. Sul banco degli imputati è finita, queste le sue iniziali, E. P., difesa dall’avvocato Mattia Alfano di Firenze, in seguitodenuncia dell’ex amante. Il pubblico ministero, Laura Canovai, aveva chiesto una pena leggermente inferiore, seie mezzo. Il processo è stato tutto sommato veloce, considerando anche le sospensioni per il Covid.