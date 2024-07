EssilorLuxottica fa shopping e acquista Supreme e l’80% di Heidelberg Engineering

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Milano, 17 luglio 2024 –scatenata sul mercato mette a segno una duplice acquisizione. Il colosso degli occhiali da vista ha infattito il marchiodella tedesca. Una duplice strategia: una in campo commerciale e l’altro nel campo della diagnostica e della cura delle malattie oftalmiche.ha infatti acquisito da VF Corporation, gruppo statunitense dell'abbigliamento, calzature e accessori lifestyle quotato a Wall street, il marchioper 1,5 miliardi di dollari (circa 1,39 miliardi di euro) per cassa. Lo rende noto un comunicato del gigante italo-francese delle lenti e delle montature per occhiali, nel quale si specifica che l'operazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno ed è soggetta alle consuete condizioni di mercato e all'approvazione delle autorità regolatorie competenti.