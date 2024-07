Elon Musk al fianco di Trump | la decisione dell’imprenditore sudafricano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nella corsa alla Casa Bianca Donaldavrà il sostegno anche di. Ecco cosa farà l’imprenditoreper l’ex presidente. L’attentato non ferma Donald. L’ex presidente americano ha intenzione di rispettare gli impegni elettorali fino a novembre e già nei prossimi giorni ci saranno comizi con lui protagonista. Naturalmente si tratta di eventi che avranno delle misure ancora più rafforzate per evitare qualsiasi imprevisto.– cityrumors.it – foto AnsaUna corsa, quella verso la Casa Bianca, che vedenettamente in vantaggio su Biden. Per molti analisti il successo è ormai scontato, ma il candidato vuole giocarsi la partita fino all’ultimo ed è pronto a chiedere anche il sostegno di diverse personalità conosciute in tutto il mondo. Chi ha deciso di aiutare l’ex presidente è