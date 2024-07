Catanzaro Mare è il nuovo singolo di Silvana Marani

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dal 19 luglio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi. “” è un brano energico che parla di come ritrovare se stessi dopo momento difficili della vita. Ilè il luogo ricorrente in cui si sta bene, spensierati tra tuffi e abbronzatura, ma anche il posto in cui spesso le strade si separano, come la storia di due persone che si amano e trascorrono un’ultima notte insieme. Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano sempre due anni fa, mentre ero a riva delad Atene, in Grecia, insieme alla mia vocal coach, poi l’ha rivisto l’autrice della mia casa discografica, subito dopo sono andata a registrarlo in studio.