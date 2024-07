Calendario Mondiali softball 2024 | programma orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tutto pronto per idi, inda lunedì 15 a sabato 20 luglio a Castions di Strada, in provincia di Udine: ecco ile le informazioni per seguire le partite. La località friulana ospita per la prima volta i Campionati, che vedranno al via 8 squadre. Fra queste anche l’Italia del Ct Federico Pizzolini, che proprio a Castions di Strada hanno conquistato il titolo europeo nel 2021 ed ora vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per centrare un altro importante risultato. STREAMING E TV – Tutte le partite dell’Italia ed i migliori match (compresa la finalissima) deidisaranno trasmessi intv sui canali Sky Sport, visibili anche in streaming su Sky Go e Now, con il commento di Nicolò Gatti e Michele Gallerani ed aggiornamenti quotidiani sul canale di all-news sportivo Sky Sport 24.