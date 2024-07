Calcolo della soglia di povertà assoluta in Italia | analisi dei dati ISTAT

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ildiin una società che mira all’equità e alla giustizia sociale non è soltanto un esercizio statistico ma un passo per creare politiche efficaci per combattere tale grave problema. L’, nonostante sia uno dei passi più ricchi del mondo, ha un tasso dipreoccupante. Secondo le stime preliminari dell’ovvero dell’Istituto Nazionale di Statistica, infatti, nel 2023 il numero delle famiglie residenti inha raggiunto l’8,5% contro l’8,3% del 2022. Le stime definitive, in ogni caso, saranno disponibili il prossimo 17 ottobre mentre quelle per le spese e i consumi il 10 del medesimo mese. Iappena enunciati potrebbero quindi essere soggetti a revisioni. Detto ciò, ecco come si effettua ildiingrazie all’ausilio dell’