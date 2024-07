Ascolti tv del 16 luglio Rai 1 da brividi Paolo Bonolis in replica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La tv d’estate si tinge di giallo, è scontro Rai e Mediaset con le fiction daper glitv. Su Rai 1 è andato in onda il primo episodio della seconda stagione di Sophie Cross – Verità nascoste e Rete 4 risponde con la serie Delitti ai Caraibi. Serata dasu Rai 1 che ha trasmesso la prima delle 3 puntate della seconda stagione della serie thriller crime Sophie Cross – Verità nascoste. La protagonista, che dà il nome alla fiction, è ancora alla ricerca del figlio scomparso all’improvviso alcuni anni prima. La brillante avvocatessa, diventata poliziotta per rintracciare il suo bambino, può ora contare sul sostegno incrollabile di suo marito. Tormentati dalla scomparsa di Arthur, rapito a sei anni, Sophie (Alexia Barlier) e Thomas (Thomas Jouannet) non hanno mai perso la speranza di trovarlo vivo.