WWE | Gable si vendica di Bo Dallas insieme ai Creed Brothers la Wyatt Sicks non si fa attendere…

(Di martedì 16 luglio 2024) Continua la guerra psicologica tra Chaded i, la nuova stable capitanata dall’alter ego di Bo, ovvero Uncle Howdy. E stanotte, a Raw, la situazione ha finalmente preso una direzione ben precisa. Dopo un confronto con il General Manager di Raw Adam Pearce, che ha invitato l’ex Alpha Academy a chiarire la strana situazione direttamente con l’ex NXT Champion,è effettivamente salito sul ring per invitaresul quadrato per “un confronto”. Ma le cose non sono andate come previsto. Il fratello del compianto Bray, infatti, è stato subito assalito daiche, dopo settimane di teaser, hanno unito le forzeal quattro volte campione di coppia,ndosi di quanto accaduto nelle ultime settimane.