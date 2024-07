Wta Palermo 2024 | Trevisan eliminata al primo turno Rus passa in rimonta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) Martinaparte bene, vince ilset in cui ha messo in mostra il tennis migliore, poi un blackout in tutti i sensi, sul campo prima e nel suo gioco poi, finendo per uscire di scena ancora una volta già aldel torneo Wta di, questa volta per mano di Arantxa Rus, testa di serie numero cinque del tabellone. Avanti di un set sul Centrale del Country Time Club, la toscana subisce il ritorno dell’olandese nel secondo set in cui deve inseguire, poi dopo un’ora di sospensione per problemi alla corrente elettrica, è la sua rivale a spadroneggiare: prima trascina tutto al terzo set non perdendo la lucidità al rientro in campo, poi nel parziale decisivo è un monologo per il punteggio definitivo di 6-7(4), 6-4 6-2 dopo tre ore e 11 minuti di gioco.