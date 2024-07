Tomaso Cognolato nuovo presidente Assiterminal

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 16 luglio 2024) Insieme aconfermato anche il Direttore Alessandro Ferrari per un ulteriore quadriennio Roma. Si è appena conclusa la prima parte dell’Assemblea privata diche ha visto l’elezione all’unanimità aper il prossimo biennio di. Ilsarà affiancato, all’interno del neo costituito Consiglio di Presidenza da Antonio Barbara (Amministratore Delegato – HHLA PLT Italy), Antonio Pandolfo (President – Sales and Marketing Director di Europea servizi terminalistici SRL), Luca Trevisan (Direttore Risorse Umane e Organizzazione Gruppo Contship), Carlo Merli e Luca Becce in qualità di Past President.