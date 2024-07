Qualificazioni Europei femminili 2025 l’Italia batte la Finlandia | pass per la fase finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024)del calcio femminile ha raggiunto ladeglidi scena nelin Svizzera. Le azzurre guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin, infatti, hanno sconfitto lanell’ultimo incontro valevole per il gruppo 1 della Lega A, determinante per leal torneo continentale: 4-0 firmato da Beccari, Giugliano e Cambiaghi, in rete tra un primo tempo sfavillante e una seconda frazione in gestione, con autogolfinnico. Presso lo Stadio Druso di Bolzano, le giocatrici nostrane hanno mostrato una certa superiorità tecnica a discapito delle avversarie, riscattando anche la sconfitta per 2-1 dell’andata finnica. Dopo il pari a reti bianche con l’Olanda nella precedente uscita, le italiane hanno rispettato il pronostico contro le nordiche, prevalendo nettamente e dunque guadagnando un posto per Euroda prime nel girone.