Napoli-Kang-In Lee il PSG Rifiuta offerta da 70 Milioni dalla premier

(Di martedì 16 luglio 2024) Novità sul calciomercato del-In Lee il PSG hato un’da 70League.-In Lee proposto alIl calciomercato delpotrebbe vedere un clamoroso sviluppo nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, si troverebbe a Parigi per cercare di definire l’accordo con il PSG. Le parti starebbero discutendo di una base fissa più alcune contropartite, tra cui quella del trequartista sudcoreano-In Lee. L’autorevole portale Footmercato rivela che il PSG avrebbe ricevuto eto un’pari a 70di euro da un club diLeague per-In Lee. Il 23enne trequartista, autore di tre gol e quattro assist in 23 partite di Ligue 1 in questa stagione, sembra aver convinto la dirigenza parigina a trattenerlo per la prossima stagione.