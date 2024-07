Metsola confermata presidente dell’Europarlamento | L’Ue renda orgogliosi Falcone e Borsellino E cita anche Giulia Cecchettin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) “Sarà un parlamento per tutti in Europa. Voglio che le persone continuino a credere nel nostro progetto. Dobbiamo rendere il nostro spazio comune più equo“. Così Robertaha cominciato il discorso davanti al Parlamento europeo dopo essere stata rialla guida dell’Eurocamera per un secondo mandato. “Deve essere un’Europa che ricorda. Che riconosce la battaglia di tanti che hanno difeso gli ideali che a volte noi diamo per scontati. Per tutti coloro che sono stati sfollati, che sono scomparsi, per coloro che si sono trovati di fronte a carri armati e proiettili nel percorso di allontanamento dai regimi totalitari, che ha occupato così a lungo gran parte dell’Europa.