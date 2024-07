LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE13.23 Corridori che hanno iniziato il tratto neutralizzato che porterà al km 0. 13.21 Si è ritirato Chris Harper (Team Jayco AlUla) che non ha preso il via. 13.19non durissima quella odierna: da Gruissan per arrivare a Nîmes dopo 188.6 chilometri e 1200 metri di disllo. 13.17 Si torna in gara dopo il secondo ed ultimo giorno di riposo, inizia la terza e decisiva settimana. 13.15 Buongiorno e benvenuti alladella sedicesimadelde. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sedicesimadelde. Sarà l’ultima occasione dei velocisti prima delle tappe di montagna e della cronometro conclusiva a Nizza. Unasostanzialmente piatta che comincerà da Gruissan per arrivare a Nîmes dopo 188.