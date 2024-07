LIVE Italia-USA 0-2 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | le statunitensi allungano dopo due inning

Leggi tutta la notizia su oasport

21:37 Si conclude il secondo, le. 21:35 Rimbalzante di Brady, due giocatrici al centro per le. 21:34 Battuta di Jennings, gli Stati Uniti restano in fase offensiva. 21:31 Fuori campo di Warren, arriva il secondo punto per gli Stati Uniti. 21:28 Arriva il primo strikeout della partita per Toniolo, adesso gli Stati Uniti si affidano a Jefferson in battuta. 21:25 Battuta di Longhi, l'azzurra purtroppo non riesce ad arrivare alla prima base, adesso l'tornerà in difesa. 21:23 Strike out anche per Sheldon, Faraimo non concede nulla. 21:22 Battuta in foul per Sheldon. 21:20 Lacatena eliminata con un triplo strike.