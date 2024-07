LIVE Darderi-Hardt ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | piove inizio ritardato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:06. C’era una piccola finestra d’acqua su. Non dovrebbe durare. 11:00 Giocatori a breve in campo, il forfait di Sonego è giunto alle 10:30, quindi avremo forse dei ritardi. 10:52si è rivelato al mondo quest’anno, a Barcellona, dove si è qualificato e ha raggiunto i sedicesimi di finale. Classe 2002, è il giovane più interessante proveniente dai Caraibi. 10:46 E allora, pensavamo di saggiare il peso dicon un avversario rognoso come Lorenzo Sonego, che purtroppo si è cancellato però. Quindi è entrato il lucky loser con la classifica più alta, il secondo dopo Comesana, ovvero il terraiolo dominicano Nick. 10:40 Ci siamo, tra circa 20? sarebbe iniziato il quarto derby azzurro della stagione