Le condizioni di Donald Trump dopo l’attentato del 14 Luglio 2024

(Di martedì 16 luglio 2024) Il 14, l’ex presidente degli Stati Uniti,, è stato vittima di un attentato durante un comizio in Pennsylvania. Questo evento ha scosso non solo gli Stati Uniti ma anche la comunità internazionale, suscitando preoccupazioni e reazioni da leader politici di tutto il mondo.è avvenuto durante un comizio a Butler, Pennsylvania. Mentrestava parlando ai suoi sostenitori, un ventenne identificato come Thomas Matthew Crooks ha aperto il fuoco dal tetto di un edificio vicino., foto Ansa – VelvetMagè stato colpito a un orecchio, provocando una ferita sanguinante ma non mortale.re è stato rapidamente neutralizzato dai servizi di sicurezza, ma non prima di causare una vittima tra il pubblico, un dettaglio che ha aumentato la gravità dell’evento.