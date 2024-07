La storia di Michael J Fox da Ritorno al futuro al palco con i Coldplay

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – Il tour deiè un successo assoluto e anche in Italia la band ha collezionato date tutte sold out allo Stadio Olimpico a Roma. Una cura del live nei minimi particolari, inclusi momenti fuori scaletta e ospiti a sorpresa, per rendere unica ogni tappa. Ed è quello che è accaduto anche al festival di Glastonbury 2024, nella serata finale della kermesse musicale, con l’arrivo (e il contributo) diJ Fox.J Fox, il boom grazie a “al” e la diagnosi del morbo di Parkinson “La persona grazie alla quale questa band esiste" così ihanno annunciato l’ingresso a sorpresa dell’attore che si è esibito suonando la chitarra in “Fix You”, uno dei punti cardine del concerto del gruppo.