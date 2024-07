Il duo ’Igudesman & Joo’ protagonista assoluto al teatro Stignani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Appuntamento musicale da non perdere questa sera alle 21.30 alcomunale Ebe. Emilia Romagna Festival presenta la prima esecuzione italiana di ‘Coda – The Final Nightmare’ del celebre duo Igudesman; Joo, composto da Aleksey Igudesman al violino e Hyung-ki Joo al pianoforte. Il concerto sarà anche l’occasione per inaugurare il nuovo impianto di aria condizionata dello, appena realizzato. Coda è dedicato ai vent’anni del sodalizio musicale, prima delle esibizioni finali del duo, che arriveranno nel 2025. Esplosivi, istrionici, divertenti e appassionanti, Igudesman; Joo coinvolgeranno il pubblico per l’ultima volta, presentando uno spettacolo unico al mondo, capace di donare nuova linfa alla musica classica e di coinvolgere e divertire sia gli appassionati che i nuovi fan.