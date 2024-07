Grande Fratello dissapori tra il conduttore ed ex gieffina o? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 luglio 2024)tra ilAlfonso Signorini ed ex gieffino/a? Cosa sta accadendo, la nuova edizione verrà condotta da Alfonso Signorini e riprenderà nuovamente in prima serata su Canale 5 da settembre. L’edizione sarà nuovamente animata da VIP e NIP e intanto in ogni parte d’Italia si stanno svolgendo i casting e dunque le selezioni per scoprire chi dovrà varcare la porta rossa da settembre. Signorini potrebbe essere nuovamente affiancato dalla giornalista Cesara Buonamici in qualità di opinionista.