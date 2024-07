Eros Ramazzotti avvistato in compagnia di una famosa ex tronista di Uomini e Donne al concerto dei Coldplay Foto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 16 luglio 2024) Nei giorni scorsi si era parlato della rottura frae la compagna Dalila Gelsomino. A smentire il rumor però – rivelato dalle pagine di Chi – ci aveva pensato però lo stesso artista, pubblicando il giorno stesso del gossip dalla rivista unain dolcedella donna. Nella didascalia aveva anche aggiunto un inequivocabile cuoricino rosso. Un gesto social con cui ha voluto immediatamente spazzare via le voci di crisi. Ieri seraè statoalla terza delle quattro date deiallo stadio Olimpico insieme a Desirée Popper, exdi. La segnalazione riportata da Very Inutil People: Very ci stavano anche Desirée Popper edaldeia Roma. Si sono anche baciati.