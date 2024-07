Cina | a Pechino forum su conservazione digitale del patrimonio culturale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 lug – (Xinhua) – Ha preso il via oggi ail settimo Simposio internazionale sulladelattraverso la digitalizzazione (CHCD). Con il tema “RE-shape: Digital Heritage Driven by Technological Innovation” e con due sessioni parallele, il simposio, della durata di quattro giorni, si concentrera’ sulle nuove tecnologie e sui nuovi modelli di, con numerosi panel ed eventi in programma. Oltre 300 rappresentanti provenienti da 20 Paesi e regioni partecipano al simposio, dove saranno presentati e discussi piu’ di 100 rapporti e casi professionali che coprono vari campi.