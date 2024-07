Bento dall’interesse dell’Inter all’Arabia Saudita? È fatta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Il portiere dell’Athletico Paranaense e del Brasileera uno dei nomi su cui l’Inter stava lavorando fino a poco tempo fa. Adesso è vicinissimo al trasferimento in Arabia. LUNGO VIAGGIO –potrebbe presto finire in Arabia. Il portiere convocato dal Brasile in Copa America e dell’Athletico Paranaense è pronto a viaggiare nel medio-oriente dopo l’accordo trovato con il club di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic: l’Al-Nassr. L’Inter ha seguito e pressato il portiere per tanto tempo, era da un anno che la dirigenza ci lavorava. Sembrava ci fosse la strada spianata per il suo arrivo a Milano, poi le partite con la divisa della nazionale contro Spagna e Inghilterra a marzo hanno fatto lievitare il prezzo e l’Inter si èda parte. Piero Ausilio e i colleghi hanno preferito lavorare su altri nomi, trovando poi un’altra soluzione direttamente dall’Italia.