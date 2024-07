Battiti Live le pagelle ai look del 15 luglio | flop per Ilary Blasi 3 Elodie visione in bianco 10

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 16 luglio 2024) Lunedì 152024 è andata in onda una nuova puntata dell’edizione 2024 di, lo show canoro estivo targato Mediaset. In diretta dal suggestivo lungomare di Molfetta, in Puglia, lo scoppiettante duo di conduttori formato dae Alvin ha accolto sul palco le voci più apprezzate della scena musicale italiana. Sotto il palco, a raccogliere le impressioni a caldo del pubblico anche la speaker radiofonica ed esperta di social network Rebecca Staffelli. Ore ricche di divertimento e, naturalmente di musica, noi però ci siamo concentrati suidi presentatori e artisti.inworking class, voto: 3 Così come nelle puntate precedenti, anche stavoltaha scelto di brillare. Anche troppo. I capelli stretti in uno chignon strettissimo, la conduttrice ha lasciato che fossero gli accessori a catturare l’attenzione. Enormi orecchini ricoperti di ...