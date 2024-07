Baronissi il servizio di avvistamento antincendio con drone sta dando i suoi frutti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 16 luglio 2024) Il progetto “Boschi Sicuri”, lanciato ufficialmente due settimane fa, sta giàrisultati concreti nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi nella nostra comunità. Nelle prime due settimane di attività, sono stati già spenti diversi incendi grazie alla rapidità e all’efficacia delle operazioni di. Il Nucleo Comunale di Protezione Civile e l’Associazione “Il Punto” hanno effettuato numerosi voli di pattugliamento, individuando in tempo reale focolai che, senza il loro intervento tempestivo, avrebbero potuto causare danni ben più gravi. La sicurezza dei nostri boschi e la protezione del patrimonio naturale disono priorità assolute, e continueremo a mettere in campo tutte le risorse necessarie per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti i cittadini.