Arena lancia la nuova linea SHAPEWEAR

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Per la stagione autunno-inverno 24-25laper la stagione autunno-inverno 24-25, una collezione di costumi interi modellanti progettati per valorizzare le forme femminili e far sentire ogni donna bella e sicura di sé. Leggi anche: Il grido di aiuto die altre realtà per combattere l’inattività Con oltre dieci anni di esperienza nella creazione di costumi modellanti,ha sviluppato soluzioni innovative per offrire il supporto desiderato. In collaborazione con un istituto di fashion technology, il brand ha creato design che si adattano a ogni tipo di figura femminile, riconoscendo l’unicità di ogni donna.