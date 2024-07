Alex Perez è sbarcato a Milano! L’Inter abbraccia un altro colpo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)è appena arrivato a. Il difensore spagnolo, prelevato dal Real Betis, èin Italia e nelle prossime ore diventerà ufficialmente del. ARRIVATO – Non si ferma, che oggi accoglie. Il giovane difensore spagnolo è appena, per diventare presto un nuovo giocatore nerazzurro. Il classe 2006 nelle prossime ore farà le solite tappe propedeutiche: ossia visite mediche e poi arrivo in sede per la firma sul contratto. Il ragazzo arriva dal Real Betis per circa 500 mila euro e con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo Luka Topalovic, già in ritiro con Simone Inzaghi,accoglie ungiovane talento., domani la sua giornata! ITER – Oggi l’arrivo ae nella giornata di domani,si sottoporrà a tutte le procedure relative al passaggio ufficiale al