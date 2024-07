A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 16 luglio programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024), martedì 16, si corre la sedicesima tappa delde. Dopo un weekend infuocato sui Pirenei e aver passato l’ultimo giorno di riposo, la Grande Boucle riprende con una frazione che sorride ai velocisti, in quello che potrebbe anche essere l’ultimo arrivo allo sprint. Una tappa sostanzialmente piatta che comincerà da Gruissan per arrivare a Nîmes dopo 188.6 chilometri e 1200 metri di dislivello. . C’è un solo GPM al 112 km: la Côte de Fambetou(1,2 km al 5,5%), poi qualche sali scendi ma niente di incontrollabile per le squadre dei velocisti rimasti. Praticamente è un ultimo appello per Jasper Philipsen, che ha bisogno di vincere sia il traguardo volante sia la volata all’arrivo per avere ancora qualche speranza di maglia verde.