Zona industriale il Consorzio ASI adotta le palme

Dopo l'adozione delle singole aiuole, ilASI decide di proseguire la sua forma di collaborazione per fare in modo che lasi mostri come uno dei migliori biglietti da visita per i tanti imprenditori che devono far visita alle aziende salernitane. Questa mattina il presidente del, Antonio Visconti ha siglato una convenzione con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore all'ambiente, Massimiliano Natella per la concessione in adozione del filare ditra la rotatoria via Wenner/via Prudenza e la rotatoria via Wenner/via Allende. La concessione avrà durata annuale salvo proroga. L'ASI s'impegnerà, tra le altre cose, ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria (taglio delle erbe infestanti, pulizia) dell'area stessa.