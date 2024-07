WTA Palermo 2024 risultati 15 luglio | Begu vola agli ottavi senza perdere un game

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) La prima giornata del 35°Ladies Open, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor siciliana, va in archiviola predi azzurre in campo: cinque i match disputati per il primo turno, che si completerà domani. La romena Irina-Cameliaapprodaun, a seguito del duplice 6-0 rifilato alla malcapitata spagnola Marina Bassols Ribera. Simile la vittoria della qualificata elvetica Jil Teichmann, che liquida con un doppio 6-1 un’altra qualificata, la serba Mia Ristic. Avanza l’australiana Astra Sharma, che regola la russa Anna Blinkova, numero 6, con lo score di 6-0 7-5, mentre il derby tra qualificate tedesche va a Noma Noha Akugue, che piega la connazionale Mona Barthel col punteggio di 6-4 2-6 6-2.