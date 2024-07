Ubriaco alla guida patente ritirata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fine settimana movimentato in varie parti della provincia. Uno studente universitario è stato denunciato (e) perin stato di ebbrezza perché trovatodi un’auto con un tasso alcolemico superiore al massimo consentito. A scoprirlo sono statii carabinieri della Compagnia di Orbetello impegnati con 16 pattuglie e 36 militari in un servizio straordinario di controllo del territorio fra Orbetello e Capalbio.fine sono stati controllati 110 veicoli e 175 persone: sedici le sanzioni elevate. Un turista romano, invece, è stato soccorso sulla costa orbetellana per una grave crisi allergica (forse da graminacee). I soccorritori della Cri, dopo le prime cure, lo hanno fatto trasferire in ospedale dove è stato ricoverato.