 Thomas Matthew Crooks chi è l’uomo che ha sparato a Trump

(Di lunedì 15 luglio 2024) È stato poi ucciso dai Secret Service Emergono, di ora in ora, sempre più dettagli sull’attentato in cui l’ex Presidente USA Donaldha rischiato la vita. Il cecchino, che alla fine ha solo sfiorato il suo lobo destro, era, di Bethel Park, in Pennsylvania. Venti anni haa Donaldcon il suo Ar 15, un fucile d’assalto semiautomatico, prima di essere ucciso a sua volta dai cecchini del Secret Service. A individuarlo l’FBI. Come spiega Ansa e secondo il Washington Post era un elettore repubblicano, iscritto nei registri del partito della Pennsylvania. Eppure, stando invece al Guardian nel 2021, aveva fatto una donazione di 15 dollari a favore dei democratici. Secondo alcuni dettaglinon avrebbeda solo.