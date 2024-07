Terremoto L’Aquila altra sentenza choc | nessun risarcimento ai familiari di 7 vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una ferita ancora aperta, quella dele del processo di ricostruzione e sistemazione delle tante persone che, in quel drammatico sisma, hanno perso la propria casa. Resa ancora più bruciante da una serie di sentenze vissute dai parenti dellecome vere e proprie ingiustizie. L’ultima è arrivata in queste ore, nell’ambito dei processi civili per i decessi nel sisma deldel 6 aprile 2009: la Corte d’Appello delha confermato il pronunciamento di primo grado del 2022 che aveva scagionato la Presidenza del Consiglio dei ministri da ogni responsabilità per la morte di sette studenti in vari crolli neldi circa 15 anni fa.Leggi anche: Malore improvviso mentre gioca a calcetto con gli amici: morto un ragazzo di 33 anni Idelle giovaninon solo non avrannoavendo assunto una “condotta incauta”, ma dovranno anche pagarsi le spese legali, quasi 14 mila euro.