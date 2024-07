Stranger Things 5 nel first look si intravedono tre nuovi attori tra gioia e nostalgia VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Netflix ha rilasciato un brevefeaturette con alcune immagini di backstage dal set di5, le cui riprese sono attualmente in corso ad Atlanta; nel breve, alcuni fra i più importanti membri del cast della serie condividono le loro impressioni sull’attesissima stagione finale, promettendo una conclusione davvero incredibile. Tra chi, come Noah Schnapp (Will) promette ‘la migliore stagione fra tutte‘ e chi, come Millie Bobbie Brown, ricorda coni 10 anni passati insieme a un gruppo di amici (una sensazione “strana”, la definisce l’attrice) ilrestituisce un clima die complicità, oltre ad introdurre, senza soffermarcisi troppo sopra, tremembri del cast, i cui ruoli non sono ancora stati rivelati; si tratta, nello specifico di Nell Fisher (vista nell’ultimo Evil Dead), Alex Breaux e Jake Connelly, debuttante assoluto.