Simulazione di Salvataggio | Due Bagnanti Soccorse con Successo a Croce Rossa

(Di lunedì 15 luglio 2024) Pescara - Nella spiaggia adiacente alla postazione mare del Comitato didi Penne, si è svolta unaaddestrativa che ha coinvolto i volontari dell'Opsa (Operatori Polivalenti per ilin Acqua) insieme ai comitati di Pescara e Cepagatti. Durante l'esercitazione, gli equipaggi dell'Opsa hanno utilizzato un gommone Nau 0192 e una moto d’acqua per salvare duein difficoltà: una paziente politraumatizzata e un'altra con principio di annegamento. Successivamente, due equipaggi di ambulanza sono intervenuti per prestare le prime cure alle pazienti stabilizzate. Le donne sono state quindi trasportate alla PMA (Postazione Medica Avanzata), dove il personale medico e infermieristico le ha accudite. Al termine della, i volontari dell'Opsa hanno continuato con ulteriori esercitazioni diin acqua, dimostrando così la loro prontezza e capacità nell'affrontare situazioni di emergenza sulle spiagge.