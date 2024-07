Si spoglia davanti a mia moglie non ne posso più 34enne spara in aria e incendia il materasso di un clochard

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Esasperato dai comportamenti di un, almeno a sua detta, ha deciso di dare fuoco alsu cui era solito dormire, per poire in. È successo a San Lorenzo nella notte tra sabato e domenica, poco prima delle 1 della notte. Il protagonista è unitaliano, denunciato per aver dato fuoco ale per averto tre colpi incon una pistola a salve priva di tappo rosso. L’uomo, esasperato dal comportamento delche spesso si denudavaa sua, ha ammesso di aver agito in preda alla rabbia. La polizia, intervenuta dopo una segnalazione, ha bloccato e denunciato l’uomo per incendio doloso, possesso abusivo di arma, esplosioni pericolose e minacce aggravate.Leggi anche: 6 minorenni picchiano unper “divertimento”: violenza da Arancia Meccanica I fatti La notte tra sabato e domenica, intorno alle 2:00, è giunta una chiamata di emergenza al 112 segnalando spari in Via dei Frentani a San Lorenzo, Roma.