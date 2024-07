Riforma delle pensioni mancano i fondi per farla | cosa succederà

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il contesto politico ed economico attuale rende difficile mantenere le promesse elettorali di. Il Mef stesso parla di crisi, prevedendo che fino al 2070 il sistemastico potrà solo peggiorare. Secondo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, la prossima manovra non sarà caratterizzata da tagli drastici. Tuttavia, l’attenzione sarà concentrata sulla conferma dei bonus in busta paga, dalla riduzione dei contributi alla revisione dell’Irpef. Gran parterisorse disponibili per la legge di Bilancio sono già impegnate, anche per iniziare a restituire il debito e affrontare i costi derivanti dalla procedura d’infrazione. Attualmente, è improbabile che il governo riesca a reperire le risorse necessarie per un cambiamento radicale del sistemastico.