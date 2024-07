Renzi e Calenda nella tenaglia del campo larghissimo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 luglio 2024) Com’era facilmente prevedibile, all’interno del cosiddetto “” le forze di Centro non potrebbero che avere un ruolo del tutto marginale se non addirittura inesistente. E così, di fatto, si sta concretamente dimostrando. Anche perché, in una coalizione come quella dell’attuale sinistra, le forze centriste non possono ritagliarsi alcun ruolo significativo per almeno due motivazioni di fondo. Innanzitutto perchè, ed è la ragione principale, si tratta di una alleanza caratterizzata dalla presenza determinante e quasi esclusiva di tre sinistre oltranziste: quella radicale e massimalista della Schlein, quella estremista e fondamentalista del trio Fratoianni/Bonelli/Salis e quella populista e anti politica dei 5 stelle. È di tutta evidenza che, all’interno di questo contesto, qualsiasi altra forza politica è destinata a essere del tutto marginale.