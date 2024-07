Prorogato l’avviso per l’elenco Asmel

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) IL MAXI-AVVISO per gli elenchi di idonei alle assunzioni negli oltre 4.400 enti locali soci di, Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali è stato. Tantissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il Pnrr, sia laureati che diplomati. Dai farmacisti agli ingegneri ambientali, dai collaboratori amministrativi agli avvocati e ai funzionari contabili. Su specifica richiesta degli Enti, nel nuovo maxi-avviso ci sono anche numerosi profili per operai specializzati (ex categoria B) come autisti, idraulici, muratori, falegnami ed elettricisti. Gli interessati possono candidarsi a uno o più profili tramite la piattaformaab.it. Dopo aver superato la prova preselettiva nazionale in modalità telematica composta da 60 quesiti a risposta multipla i candidati risultati idonei vengono iscritti nei rispettivi elenchi.