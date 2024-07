Premio europeo per la matematica alle italiane Colombo e De Filippis | è il riconoscimento più prestigioso dopo la medaglia Fields

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Due scienziatetra i dieci vincitori delper laassegnato durante il Congressoche si apre oggi in Spagna, alla Scuola di Ingegneria dell’Università di Siviglia. Sono Cristiana De, 31 anni, barese, ricercatrice all’Università di Parma, e Maria, 35 anni, nata a Luino (Varese) e oggi al Politecnico di Losanna. Ilda 5mila euro, istituito nel 1992, è considerato l’anticamera dell’equivalente del ‘Nobel‘ per, la. Finora è stato assegnato a 13 donne. Il congresso stesso è l’evento più importante in Europa per lae il secondo più rilevante al mondo. Viene organizzato ogni quattro anni dalla Società europea di(Ems). Dea Siviglia viene premiata per i suoi contributi alla Teoria della regolarità ellittica, ma ha già diversi altri successi all’attivo.