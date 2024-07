Perché Kate Middleton a Wimbledon 2024 ha scelto un abito viola

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 15 luglio 2024) Proprio quando sembrava che non avremmo vistoin uno dei suoi look casual chic sul campo di, ecco che la principessa del Galles è scesa in campo per la finale del, registrando così la sua seconda apparizione pubblica dopo l’annuncio della sua malattia. Non appena ha messo piede all’interno dello stadio tutta la folla ha iniziato ad acclamarla, regalandole così una standing ovation che, in parte, è stata anche merito del suo look. Ci ha abituato a lunghi abiti sulle tonalità del verde in pendant con l’iconico campo d’erba del torneo, ma per questa speciale occasioneha voluto invertire il senso di marcia.