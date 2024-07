Perché il logo di Versace è la testa di Medusa?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gianniè stato uno dei grandi della moda italiana. E solo la morte prematura, avvenuta il 15 luglio del 1997 per mano del serial killer Andrew Cunanan ha frenato la creatività di un’artista che avrebbe dato ancora tanto al mondo fashion.curava maniacalmente ogni dettaglio della sua maison. A partire dalcon ladiche viene introdotto per la prima volta nel 1993. Gianni, ormai lanciato nell’empireo dello stile e amatissimo dalle celebrities mondiali, cercava un simbolo che rappresentasse le sue origini e anche la preziosità del lavoro imparato nella sartoria materna. Scelse dunque la. In particolare, la cosiddettaRondanini, unadi marmo del periodo augusteo, replica di un originale ellenico, che guarda negli occhi lo spettatore.