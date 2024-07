Ovulo la parola della settimana che metterà in imbarazzo Boldrini e sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'origine diè il latino scientifico ovulum, un derivato di ovum (“uovo”). Un, alla lettera, è quindi un “piccolo uovo”. Un ovetto, insomma. E come l'uovo pasquale, nell'accezione qui interessata, con tanto di sorpresa. Gli ovuli sono le capsule riempite di sostanze stupefacenti (perlopiù eroina o cocaina, dall'alto valore di mercato), protette da un involucro (in lattice, cellofan o altro) e quindi ingoiate a decine, oppure introdotte nel corpo per via rettale o vaginale, con cui i narcocorrieri tentano di superare i controlli antidroga in aeroporti, zone di sicurezza o aree di confine fra gli Stati. Il narcotraffico esercitato secondo queste modalità, debitricitrasmissione di microfilm e del commercio illegale di diamanti, è stato descritto per la prima volta nei primi anni Settanta del Novecento.