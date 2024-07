Omicidio Cerciello Rega | arresti domiciliari per Hjorth Moglie del carabiniere sconcertata | Giustizia al contrario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gabriele Natale, uno dei due studenti americani coinvolti nella morte del vicebrigadiere Mario, ha ottenuto gli, il tutto a 12 giorni dalla decisione della Corte d’Assise di Appello, che ha ridotto la sua condanna a 11 anni e 4 mesi. Li sconterà a Fregene, a casa della nonna. La decisione dei giudici – I giudici della II sezione hanno accolto un’istanza presentata dai difensori del ragazzo, per il quale hanno disposto la scarcerazione e il trasferimento nell’appartamento della nonna perché prosegua lì la detenzione. Per il condannato è stato disposto il braccialetto elettronico e il divieto di comunicare con l’esterno. La decisione ha provocato non poca indignazione nella vedova del poliziotto ucciso, Rosa Maria Esilio.