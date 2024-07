Non solo a Sorrento i limoni eccellenze italiane arrivano da qui | la campagna dell’UE

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Parte la nuovadi comunicazione finanziata dall’Ue per promuovere i, da dove vengono Grazie al sostegno dell’Unione Europea e all’impegno congiunto dei vari soggetti coinvolti nel progetto si apre una nuova pagina nella storia commerciale del limone con prospettive promettenti per i produttori locali ed un arricchimento culturale per i consumatori internazionali destinatari dell’iniziativa. Limone Siracusa Igp un’eccellenza italiana – notizie.comIl Limone di Siracusa Igp, gioiello dell’agricoltura siciliana noto per le sue inconfondibili qualità organolettiche, diventa protagonista di una nuova e ambiziosadi comunicazione. Finanziata dall’Unione Europea e promossa dal Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa Igp in collaborazione con Cso Italy, questa iniziativa triennale mira a valorizzare il prodotto e a incrementarne la conoscenza e il consumo sia sul territorio nazionale che all’estero.