Lombardia disastro case popolari La denuncia del Pd | 32 536 case popolari sfitte

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ci sono decine di migliaia divuote. E ci sono decine di migliaia di famiglie lombarde in attesa di una casa popolare. Mae famiglie sembrano proprio non doversi incontrare. Per colpa di Regione. È quanto si evince dell’accesso agli atti effettuato dal gruppo del Pd in Regione, secondo il quale a oggi sono “32.536 gli alloggi di edilizia popolare vuoti in regione, comprensivi di Aler e quelli di proprietà comunale”. La cifra stratosferica è stata presentata oggi della consigliera Carmela Rozza e dal capogruppo Pierfrancesco Majorino. Tuttavia la foto della situazione è resa meno certa dal fatto che i dati “sono solo relativi ai primi sei mesi del 2023 e non coprono tutti i Comuni della Regione, il che fa sì che le cifre siano approssimate per difetto”, sottolineano i dem lombardi.