L' estate dei vip dall’Emilia Romagna alle mete più affascinanti | dove vanno in vacanza

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 – L’sembra essere ormai entrata nel vivo, come dimostrano i tanti bollettini dirta caldo: una buona notizia, probabilmente, per chi è in procinto di partire per le vacanze, menottante per quanti sono costretti a restare in città. Tra coloro che si stanno già godendo le ferie estive ci sono anche diversi vip di casa nostra: a informarci delle destinazioni scelte sono le stesse celebs, con gli scatti e i reel pubblicati sui loro canali social.all’insegna della cultura per Pausini e Colombari A cominciare da Laura Pausini, che per unacon la famiglia ha scelto una città icona della cultura classica, ovvero Atene: sul suo profilo Instagram, la diva di Solarolo (Ra) ha postato diverse foto con il marito e la figlia Paola nei luoghi notoriamente più visitati della capitale greca - dall’acropoli, sede del Partenone, al Museo nazionale di archeologia.